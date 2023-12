Die Doppelspitze soll den Grünen bei der Thüringen-Wahl im nächsten Jahr die Rückkehr in den Landtag sichern. Die Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling und Umweltminister Bernhard Stangler wollen bei der Wahl am 1. September als Spitzenkandidaten antreten, teilte der Landesvorstand der Grünen am Donnerstag in Erfurt mit.

Die Grünen sind seit 2014 die Regierungspartei in Thüringen, die Wahlen sind für Anfang Februar 2024 in Jena geplant. Die Zustimmung der Grünen schwankte in den diesjährigen Wahlumfragen um fünf Prozent. Eine Rückkehr in den Thüringer Landtag ist daher kein garantierter Erfolg.

Henfling, 40, ist derzeit stellvertretender Landtagsvorsitzender und verantwortet die Fraktion für innenpolitische Fragen und Sicherheitspolitik. Stengler ist seit Februar Thüringer Umwelt- und Energieminister und fungierte zuvor als Bundessprecher der Partei. Zuvor war er mehrere Jahre als Spielleiter am Geraer Theater Altenburg tätig.

Die Landessprecher Ann-Sophie Böhm und Max Reschke unterstützten beide Kandidaturen. Sie erklärten, dass beide Unternehmen gegründet wurden und sich seit vielen Jahren mit Leidenschaft und Fachwissen für Thüringen engagieren. Henfling und Stangler vertreten grüne Kernthemen in den Bereichen Demokratie, Bürgerrechte, Digitalisierung und Kampf gegen Rechts sowie in den Bereichen Klima, Natur- und Umweltschutz, erneuerbare Energien und Klimaneutralität. Wirtschaft.

Auf dem Grünen-Landestag vom 2. bis 4. Februar 2024 in Jena werden die Grünen nicht nur eine Kandidatenliste festlegen, sondern auch über das Landtagswahlprogramm entscheiden.

