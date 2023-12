Filmfestspiele - Die Berliner Filmfestspiele veröffentlichen das Plakatthema für 2024

Blauer Bär auf Rot: Die Berlinale Filmfestspiele haben das Plakatthema für die kommenden Internationalen Filmfestspiele Berlin veröffentlicht. „Dieser aufmerksame, offene und nahbare Bär symbolisiert den Fokus der 74. Berlinale: Das Festival ist ein offener Ort für unser Publikum und die Filmbranche“, sagte Co-Direktorin Mariette Rissenbeek laut Mitteilung am Mittwoch. Das Plakat wird erhältlich sein Ab Ende Januar begannen die Beiträge am Potsdamer Platz in Mitte und in ganz Berlin, um Ihnen einen Eindruck von der Atmosphäre des Festivals zu vermitteln, das vom 15. bis 25. Februar stattfindet.

Quelle: www.stern.de