Wetter - Der Zoo Cottbus bleibt wegen Sturm geschlossen

Der Zoo Cottbus blieb am Donnerstag wegen Unwettern in Brandenburg geschlossen. Die Stadt Cottbus erklärte, die Entscheidung des Zoos sei in Absprache mit der Feuerwehr getroffen worden. Grund war eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg. Auch Teile des Potsdamer Volksparks bleiben vorsorglich bis Samstagmorgen geschlossen. Nach Angaben der ProPotsdam GmbH betrifft dies den Waldpark im Osten sowie einen Teil des Coach House Parks im Norden der Grünfläche, wo es viele alte Bäume gibt.

Bis zum Mittag hatte die Bezirksleitstelle der Feuerwehr in Brandenburg sieben wetterbedingte Einsätze wegen umgestürzter Bäume oder Äste registriert. Nach Angaben der Feuerwehr war die Lage in Berlin bis zum Mittag relativ ruhig. Parks und Gärten werden nach Angaben der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg am Donnerstag vorübergehend geöffnet. Besucher werden jedoch gebeten, Vorsicht walten zu lassen. Ein Sprecher der Stiftung sagte der Nachrichtenagentur dpa, ein Besuch des Parks sei nach Möglichkeit nicht zu empfehlen.

