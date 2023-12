Handball-Bundesliga - Der SC DHfK Leipzig verliert in Wetzlar

Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen weiterhin auf ihren zweiten Auswärtssieg in der Bundesliga in dieser Saison warten. Die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson verlor am Mittwochabend mit 27:30 (15:15) bei der HSG Wetzlar. Bester Werfer des SC DHfK vor 3.153 Zuschauern war Viggo Kristjansson, der 9 Tore erzielte. Leipzig gewann das Hinspiel mit 36:30. Nach drei Niederlagen in Folge ist Sachsen mit 15 und 21 Punkten auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht.

Beide Mannschaften fanden schnell einen offensiven Rhythmus und erzielten durch ihre Rückraumspieler zuverlässig gute Würfe. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase und mehreren Führungswechseln ging Wetzlar beim Stand von 9:07 (17. Minute) erstmals mit zwei Toren in Führung. Doch rund um den überragenden Kristiansund, der in der ersten Halbzeit sieben Tore erzielte, schoss Leipzig vier Tore in Folge und jagte dem Spielstand auf 11:9 (Spiel 21) hinterher. Zwei unnötige Tore in der Schlussminute verhinderten, dass Leipzig zur Halbzeit in Führung ging.

In der zweiten Halbzeit nutzten die Wetzlarer einen 3:0-Vorsprung, um den Spielstand auf 18 Minuten und 15 Sekunden zu verkürzen (34. Inning). Der SC DHfK ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und glich das Spiel unter Führung von Kapitän Simon Ernst mit 19:19 aus (40. Minute). Leipzig hielt bis zur 23. Minute und 23 Sekunden (48.) mit den Hausherren mit, verlor dann aber den Kontakt, als HSG-Torhüter Till Klimpke (13 Paraden) stärker wurde. Zum Vergleich: Die Leipziger Torhüter Domenico Ebner und Christian Savilas stoppten zusammen nur acht Bälle. In der 57. Minute gingen die Wetzlarer mit 29:25 entscheidend in Führung und fuhren den vierten Heimsieg ein.

