Finanzielle Lage - Der Kampf um Sparmaßnahmen: Der Grimm-Onlinepreis 2024 in Gefahr?

Mitarbeiter des in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Grimm-Instituts sehen den Grimm-Online-Preis in seiner jetzigen Form in Gefahr. „Aktuell sieht es so aus, als ob es für uns schwierig werden wird, die Verleihung des Grimm-Online-Preises im nächsten Jahr zu finanzieren“, sagte Aycha Riffi, Personalvertreterin im Aufsichtsrat des Grimm-Instituts und Direktorin des Grimm-Instituts, am Mittwoch gegenüber deutschen Medien.

Das Signal der Hauptversammlung war jedoch hoffnungsvoll: „Es ist gut zu wissen, dass mehrere Parteien, darunter auch die Hauptversammlung, hart daran arbeiten, sicherzustellen, dass wir eine Lösung finden“, sagte Riffey. Der unverfälschte Grimm-Onlinepreis gilt als wichtigste Auszeichnung für herausragenden Online-Journalismus in Deutschland und wird in mehreren Kategorien vergeben.

Ein Sprecher des Instituts äußerte sich nicht zur Zukunft der Online-Awards und verwies auf die Haltung der Mitarbeiter, dass sie in einer öffentlichen Erklärung Anfang der Woche angekündigt hatten, dass sowohl der Grammy-Awards-Wettbewerb als auch die Preisverleihung abgesagt würden. Aufgrund von Sparmaßnahmen, die nicht in ihrem aktuellen Format durchgeführt werden können, werden die Online-Awards für den 24. Award-Jahrgang abgesagt. „Angesichts der Relevanz des Preises in der deutschen Medien- und Onlinewelt ist dies eine fatale Entwicklung“, heißt es in dem Schreiben, über das mehrere Medien berichteten.

Der Wettbewerb beginnt normalerweise am 15. Januar. „Es wird sich auf jeden Fall verzögern, weil unklar ist, wie es weitergeht“, sagte Riffey am Mittwoch. Auch die Mitarbeiter beklagten die Schließung des Bereichs Medienbildung und -forschung. „Wir tun alles dafür, dass die weitere Arbeit unseres Instituts nicht gefährdet wird – das gilt auch für die Preise“, betonte sie. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen geht auch die Auswahl für den TV-Preis weiter. Um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, haben sich die Mitarbeiter dazu entschieden, ihre Tariflöhne im nächsten Jahr nicht zu erhöhen.

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk am Dienstag betonte Nathanael Liminski, Medienminister des Landes Nordrhein-Westfalen und Mitglied der Gesellschafterversammlung des Grimm-Instituts, die Bedeutung dieser Auszeichnungen in der öffentlichen Wahrnehmung. Während es andere Institutionen im Bereich der Medienwissenschaft und Kulturarbeit gebe, sei nur Grimme „ein Preis für die Qualität von Journalismus und Medienprodukten. Deshalb muss Grimme auch in Zukunft seinen Auftrag erfüllen können“, Liminski sagte dem Radiosender. „Die Aktionäre sind sich im Allgemeinen einig, dass der Preis für uns oberste Priorität hat“, sagte er. Was als nächstes passiert, muss noch finalisiert werden.

Die Medienschule in Marl, die derzeit über 13 Vollzeit- und neun Teilzeitstellen verfügt und über ein Jahresbudget von drei Millionen Euro verfügt, ist aufgrund einer Kombination aus erhöhten Tarifverträgen und höheren Aktivitäts- und Energiekosten in die Verlustzone geraten. Das Defizit für 2024 wird voraussichtlich etwa 430.000 Euro betragen. Daher müssen sich Aktionäre dazu entschließen, erhebliche Geldbeträge zu sparen.Liminski sagte im Deutschlandfunk, dass laufend diskutiert und ermittelt werde, wo genau Einsparungen möglich seien.

Deutschlandfunk zu Sparmaßnahmen des Grimm-Instituts

Quelle: www.stern.de