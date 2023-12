Markt auf dem Domplatz - Der Erfurter Weihnachtsmarkt begrüßt eine Million Besucher

Bisher schlenderten in diesem Jahr eine Million Besucher über den Erfurter Weihnachtsmarkt. Das Erreichen des Wertes teilte die Landeshauptstadt Erfurt am Mittwoch um 17.01 Uhr mit. Es ist unmöglich, genau zu sagen, wer der millionste Gast war. „Die Auszählung erfolgt an mehreren Eingängen und die Zahlen werden elektronisch verpackt und übermittelt. Die endgültige Bilanz wird nach Schließung des 173. Erfurter Weihnachtsmarktes am 22. Dezember 2023 gezogen.“ Tower Brass und Gospelchor am 11. Eröffnung am 28. März . Die Zahl der Menschen auf dem Cathedral Square Market im vergangenen Jahr soll 831.000 betragen haben.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de