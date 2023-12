Der deutsche Energieverbrauch sinkt auf historischen Tiefstand

Deutschlands Energieverbrauch ist in diesem Jahr auf historische Tiefststände gesunken. Der Arbeitskreis Energiebilanz gab am Mittwoch in Berlin bekannt, dass er mit einem Rückgang um 7,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 10.791 Pikojoule rechnet. Damit liegt der Energieverbrauch um mehr als ein Viertel unter dem bisherigen Höchststand im Jahr 1990. Der Hauptgrund ist die schwache Wirtschaft.

Die Energy Balances AG erklärt, dass die Produktion in energieintensiven Industrien besonders zurückgegangen sei, „mit erheblichen Auswirkungen auf den Energieverbrauch“. Im Vergleich zum Vorjahr war das Wetter etwas wärmer und wirkte sich schwächer auf den Konsum aus.

Andererseits hat sich die demografische Entwicklung auf das Konsumwachstum ausgewirkt, so die AG weiter: Rund 1,35 Millionen Menschen werden in diesem Jahr hierher ziehen, die Gesamtbevölkerung steigt damit auf knapp 85,5 Millionen Menschen.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de