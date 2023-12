Der chinesische Präsident Xi Jinping nennt die Beziehungen zu Russland eine „strategische Entscheidung“

Auch nach dem Ausbruch der russischen Aggression in der Ukraine im Februar 2022 blieben die engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern bestehen. Mischustins zweitägiger Besuch in China findet zwei Monate nach einer seltenen Auslandsreise des russischen Präsidenten Wladimir Putin statt, bei der er sich in Peking mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping traf. Berichten zufolge sagte Mischustin während eines Treffens mit dem chinesischen Premierminister Li Qiang am Dienstag, dass die Beziehungen zwischen Moskau und Peking nun „einen Allzeithoch“ erreicht hätten.

China ist Russlands größter Handelspartner. Daten des chinesischen Zolls zeigen, dass das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 190 Milliarden US-Dollar erreichte. Westliche Länder haben China für seine neutrale Haltung zum Krieg in der Ukraine kritisiert. Peking weigert sich, Moskaus Invasion in der Ukraine zu verurteilen.

Quelle: www.stern.de