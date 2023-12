Statistik - Der Auftragseingang im Baugewerbe ging zurück

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres gingen die Auftragseingänge im schleswig-holsteinischen Bauhauptgewerbe um rund 6 % auf 2,1 Milliarden Euro zurück. Preisbereinigt, also nach Berücksichtigung der Inflation, betrug der Rückgang 14,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte das Northern Statistics Office am Mittwoch mit. Der größte Rückgang war im Wohnungsbau zu verzeichnen, wo der Wert der Auftragseingänge im Jahresverlauf preisbereinigt um 27,2 % zurückging. Zu den wichtigsten Baubranchen zählen unter anderem der Tiefbau und der Hochbau.

In den ersten drei Quartalen 2023 lag der Umsatz großer Bauunternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitern bei knapp 2,6 Milliarden Euro. Das war ein Anstieg von 3,5 % gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahres. Preisbereinigt ging es jedoch um fast fünf Prozent zurück. Lediglich der öffentliche Hochbau konnte den Statistikern zufolge einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen. Das Segment wuchs um 20,1 % auf knapp 128 Mio. €.

Nachmittag North Bureau of Statistics

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de