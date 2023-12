Das Saarland hat die höchste Kaiserschnittrate in Deutschland

Im Saarland werden mehr als ein Drittel der Kinder per Kaiserschnitt geboren. Die Techniker-Krankenkasse (TK) hat mit 35,3 % die höchste Kaiserschnittrate in Deutschland unter den Kassenversicherten, teilte die Krankenkasse am Mittwoch mit. Bis 2022 werden es landesweit 29,7 % sein.