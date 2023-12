Das Politbüro der Hamas fordert ein Ende des Krieges

Innerhalb der Hamas braut sich ein Konflikt zusammen. Während militante Islamisten weiterhin erbitterte Kämpfe mit Israel führen, reden ihre politischen Fraktionen über ein Ende des Krieges und diskutieren mit ihren palästinensischen Gegnern über die Konsequenzen.

Mehr als zwei Monate nach Beginn des Krieges im Gazastreifen nehmen Medienberichten zufolge innerhalb der Führung der islamistischen Hamas die Meinungsverschiedenheiten über den weiteren Verlauf zu. Während der militärische Flügel der Hamas unter der Führung von Jishiya Sinwar weiterhin gegen die israelischen Streitkräfte kämpft, haben Vertreter des politischen Flügels der Hamas davon gesprochen, den Krieg zu beenden und mit palästinensischen Gegnern über die Konsequenzen zu sprechen, berichtete das Wall Street Journal.

„Wir wollen, dass der Krieg endet“, sagte Hussam Badran, Mitglied des Hamas-Politbüros, der Zeitung in Doha. „Wir kämpfen nicht nur, weil wir kämpfen wollen. Wir sind keine Befürworter eines Nullsummenspiels“, sagte Badran der Zeitung am Rande der katarischen Hauptstadt. Allerdings verhandelt die politische Führung der Hamas derzeit mit palästinensischen Rivalen über die Regierungsführung Nach Kriegsende laufen Verhandlungen zwischen dem Gazastreifen und dem besetzten Westjordanland, aber radikale Fraktionen unter Sinwar führen weiterhin Krieg in Gaza. Dem Bericht zufolge könnten solche Gespräche zu einem Konflikt mit Sinwars Militanten führen. „Wir wollen einen palästinensischen Staat im Gazastreifen, im Westjordanland und in Jerusalem“, sagte Badran der Zeitung.

Die Äußerungen des Hamas-Führers stellten einen bedeutenden Wandel seit dem 7. Oktober dar, als die militante Gruppe ein Massaker in Israel verübte. Auf israelischer Seite starben mehr als 1.200 Menschen. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und Bodenoffensiven. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums ist die Zahl der Todesopfer unter Palästinensern in Gaza seit Kriegsbeginn auf fast 20.000 gestiegen. Nach dem Gaza-Krieg stützten sich die Vereinigten Staaten auf eine wiederbelebte und umgestaltete Palästinensische Autonomiebehörde (PA) unter dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas. Die Vereinigten Staaten wollen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde, die das Westjordanland regiert, die Kontrolle über den Gazastreifen zurückerlangt.

Israel bestreitet dies und wirft ihm die Unterstützung terroristischer Aktivitäten vor. Im Jahr 2007 vertrieb die Hamas die Autonomiebehörden gewaltsam aus dem Küstenstreifen. Abbas leitet die Palästinensische Autonomiebehörde und die säkulare Fatah-Fraktion innerhalb der Palästinensischen Befreiungsorganisation. Fatah und Hamas sind die beiden größten palästinensischen Organisationen und erbitterte Rivalen. Einige Vertreter der Fatah-Partei äußerten Verständnis für die Terroranschläge der Hamas in Israel. Zwischen den beiden Gruppen laufen seit Jahren Vergleichsgespräche. Berichten zufolge haben die jüngsten Gespräche zwischen der politischen Führung der Hamas und der Fatah zu Spannungen mit Sinwar geführt. Sinwar möchte nicht, dass die Hamas Gaza weiterhin regiert, glaubt aber, dass der Krieg noch nicht verloren ist. Für einen Kompromiss ist es noch zu früh.

