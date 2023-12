Das Pariser Parlament verabschiedet ein strenges Einwanderungsgesetz

Macrons Regierung drängt im französischen Parlament mit Zustimmung der Rechtspopulisten auf ein neues, härteres Einwanderungsgesetz. Insbesondere die Zugeständnisse an Le Pen haben im eigenen Lager für große Unzufriedenheit gesorgt.

Das französische Parlament hat ein umstrittenes neues Einwanderungsgesetz verabschiedet. In Paris stimmten Senat und Nationalversammlung für die Annahme des vom Vermittlungsausschuss ausgearbeiteten Gesetzestextes. Neben der Mehrheit im Lager von Präsident Macron stimmten auch konservative Republikaner und Marine Le Pens rechtspopulistische Partei Rassemblement National für den Kompromissentwurf. Die linke Opposition stimmte dagegen.

Nach dem jüngsten Kompromiss hätten außereuropäische Ausländer erst nach fünf Jahren Aufenthalt in Frankreich Anspruch auf Wohngeld. Ausnahmen gelten für Arbeitsmigranten, Studierende und anerkannte Asylbewerber. Bis vor Kurzem war dies höchst umstritten. Die Mehrheit lag im konservativ dominierten Senat bei 214 zu 114. In dieser Nacht stimmten in der Nationalversammlung 349 Mitglieder für den Gesetzentwurf und 186 Mitglieder stimmten dagegen.

Innenminister Gerald Darmanin begrüßte die Verabschiedung des Gesetzes. „Es ist ein langer Kampf, Ausländer besser zu integrieren und diejenigen mit kriminellem Verhalten abzuschieben“, schrieb Darmanin in „X“, einem „starken“ Gesetz. Die Rechtspopulistin Le Pen hatte zuvor gesagt, ihre Partei habe einen „ideologischen Sieg“ errungen. „Jetzt ist die ‚nationale Vorzugsbehandlung‘, die den Franzosen gegenüber Ausländern bei bestimmten Sozialleistungen Vorteile verschafft, endlich Gesetz geworden.“

Kompromiss spaltet Macron-Lager

Premierministerin Elizabeth Bone hat dem rechten Lager zuvor versprochen, die Gesundheitsversorgung für Einwanderer ohne Aufenthaltsrecht zu reformieren. Die rechte Opposition will die medizinische Versorgung von Einwanderern durch reine Nothilfe ersetzen. Die Regierung lehnte den Vorschlag ab, verpflichtete sich jedoch später zu einer Überarbeitung Anfang 2024.

Letzte Woche lehnte die Nationalversammlung überraschend das verschärfte Einwanderungsgesetz des Senats ab. Präsident Macron forderte die Mitglieder der Einigungskommission später auf, sich auf einen „vernünftigen Kompromiss“ zu einigen.

Macron wollte zunächst ein „ausgewogenes“ Einwanderungsgesetz verabschieden, das die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber erleichtert und die Integration von Arbeitsmigranten fördert. Allerdings kippte die rechte Mehrheit im Senat eine Kernbestimmung, die Einwanderern ein Bleiberecht eingeräumt hätte, wenn sie in Branchen mit Personalmangel arbeiteten. Mehrere Abgeordnete Macrons stimmten gegen den Gesetzestext.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de