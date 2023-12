Unwetter - Das Deutsche Wetteramt warnt vor Stürmen und Hurrikanen

Ein Sturm brachte am Heiligabend windiges und wechselhaftes Wetter nach Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine umfassende Warnung vor Unwettern und Schwarzwald-Orkanen herausgegeben. Bis Samstag müssen sich die Menschen in der Region teilweise auf anhaltenden Regen einstellen. Das Polizeipräsidium teilte mit, dass am Donnerstagabend zunächst keine Sturmmaßnahmen ergriffen worden seien. Ein Polizeisprecher sagte, Freiburg sei „windig, aber ruhig“ gewesen und habe keine Unwetterschäden erlitten.

Von Donnerstag bis Samstag warnt der DWD vor wiederkehrenden starken bis stürmischen Winden und mäßig starken Unwettern. Auch auf den Gipfeln des Schwarzwalds sind orkanartige bis orkanartige Windböen möglich. Der Wetterdienst hat am Donnerstagmorgen für das gesamte Bundesland Baden-Württemberg eine Unwetterwarnung (Stufe 2) herausgegeben, für Teile des Südwestens gilt auch eine Unwetterwarnung (Stufe 3). Am Donnerstagnachmittag und -abend sind vereinzelte Gewitter möglich.

DWD-Alarmlagemeldung vom 07:22 Uhr DWD-Wetterlage für Baden-Württemberg vom 06:58 Uhr

Quelle: www.stern.de