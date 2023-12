Wetter - Das BSH warnt vor Sturmfluten in Nordsee, Elbe und Weser

Ab Donnerstag drohen im Norden und Nordwesten Deutschlands Sturmfluten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte, dass das Tiefdruckgebiet „Zoltan“ am Donnerstag und Freitag starken Wind bringen werde. Entlang der Küste sind vor allem am Donnerstag orkanartige Windböen möglich. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg gab bekannt, dass die Wasserstände der Flüsse Elbe und Weser bereits am Donnerstagabend die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem durchschnittlichen Hochwasserstand erreichen werden.

Nach Angaben eines BSH-Sprechers wird der Schwerpunkt auf den Regionen Weser und Elbe liegen. Aber auch die Menschen an der Nordseeküste müssten sich auf Überschwemmungen vorbereiten, sagte das BSH. Einige Fährfahrten zur ostfriesischen Insel Wangrög und den schleswig-holsteinischen Halligen werden in den kommenden Tagen gestrichen.

Nach einem Rückgang über Nacht rechnet das BSH für Freitag mit einem erneuten Anstieg der Werte. Ob die schwere Sturmflut-Marke von 2,5 Metern über mittlerem Hochwasser erreicht wird, war zunächst unklar.

Wasserstandsprognose BSH DWD Prognose

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de