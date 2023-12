Ortenaukreis - Das Auto wäre fast in den Fluss gestürzt

Ein Autofahrer wäre nach einem Unfall beinahe in den Fluss Lench gestürzt. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann sei am Dienstag im Ortenaukreis von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen möglicherweise gegen eine Hauswand gefahren, bevor er am Geländer einer Brücke über den Fluss hängengeblieben sei. Der Sprecher sagte, ohne Sicherheit hätte er in Frankreich festsitzen können.

Der Fahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, war der Mann nicht mehr vor Ort, konnte aber später gefunden werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Untersuchung des Unfalls und seiner Ursache noch nicht abgeschlossen ist. Über das Ausmaß des Schadens war zunächst nichts bekannt.

Quelle: www.stern.de