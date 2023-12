Sport - Darts-Weltmeisterschaft: Clemence startet gegen ausländische Spieler aus Hongkong

Deutschlands bester Dartspieler Gabriel Clemens ist zur Weltmeisterschaft in London. Der 40-jährige Saarländer trifft am Donnerstagabend (22 Uhr/DAZN und Sport1) auf den Hongkong-Importeur Liang Man-lok. Leung Chun-ying besiegte in der ersten Runde unerwartet den niederländischen EM-Halbfinalisten Gian van Veen und zeigte eine starke Leistung. Die Erwartungen an Clemens sind hoch. Völlig überraschend erreichten die deutschen Giganten das Halbfinale der letzten Weltmeisterschaft. Clemens könnte der erste deutsche Profispieler werden, der die dritte Runde dieser Weltmeisterschaft erreicht.

World Cup of Darts PDC Weltranglisten-Informationen Weltcup-Zeitplan Gabriel Clemens Statistiken

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de