Donald Trump darf nach den Regeln des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaates nicht an den Vorwahlen in Colorado teilnehmen. Er und demokratische Beobachter sind sich einig: Seine Mittelbeschaffung könnte nicht besser sein.

Der rechtliche Ausschluss des ehemaligen Präsidenten Donald Trump von den Vorwahlen in Colorado werde seine politische Basis stärken und seine Wahlkampfkassen aufstocken, sagten Parteispender und politische Analysten. „Trump feiert“, sagte John Morgan, ein Anwalt aus Florida und ein wichtiger Spendensammler für den demokratischen Präsidenten Joe Biden. Das Urteil eröffnete eine Goldgrube für den Republikaner Trump.

Der Oberste Gerichtshof von Colorado entschied, dass der ehemalige US-Präsident nicht an der Vorwahl 2024 teilnehmen darf.Der Oberste Gerichtshof zitierte bei seiner Entscheidung eine selten verwendete Aufstandsklausel im Vierzehnten Zusatz zur US-Verfassung. Der Spitzenkandidat der Republikaner kann nicht an den Vorwahlen im nächsten Jahr teilnehmen, da er am 6. Januar 2021 an der Erstürmung des US-Kapitols durch seine Anhänger beteiligt war.

Der republikanische Wahlkampfstratege Ford O'Connell sagte, das Urteil des Gerichts in Colorado würde Trumps langjährige Behauptung bekräftigen, er sei Opfer eines politisch motivierten Gerichtsverfahrens geworden. Das könnte unentschlossene republikanische Wähler auf seine Seite drängen. „Wenn die Anklage Trump einen deutlichen Vorsprung in den Vorwahlen verschafft, ist jede Basisdebatte darüber, wer der republikanische Präsidentschaftskandidat im Jahr 2024 sein wird, beendet“, sagte O’Connell.

Trump hofft, gegen das Colorado-Urteil Berufung beim Obersten Gerichtshof der USA einlegen zu können. Der Oberste Gerichtshof besteht aus sechs bis drei Richtern mit konservativer Mehrheit. Drei der Richter wurden von Trump persönlich ernannt.

Trump liegt derzeit leicht vorne

Trumps Wahlkampf ruft seine Anhänger dazu auf, zu spenden, um das „grausame“ Urteil eines Gerichts in Colorado zu bekämpfen. Laut einer aktuellen Reuters/Ipsos-Umfrage hat Trump landesweit im direkten Duell mit Biden vor der Wahl am 5. November 2024 einen leichten Vorsprung.

Das Urteil in Colorado könnte den Demokraten jedoch auch dabei helfen, weitgehend unabhängige Wähler anzusprechen, die glauben, dass Trump den Aufstand am 6. Januar 2021 angestiftet hat. Eine vom 5. bis 11. Dezember durchgeführte Reuters/Ipsos-Umfrage ergab, dass 57 % der unabhängigen Wähler es für glaubwürdig hielten, dass Trump „am 6. Januar 2021 versucht hat, einen Mob zum Angriff auf das US-Kapitol aufzustacheln“. Nur 30 % fanden das unglaublich. Im Vergleich dazu hielten etwa 70 % der befragten Republikaner die Behauptung für „nicht glaubwürdig“, während 23 % sie für glaubwürdig hielten. Der Rest war sich über das Problem nicht sicher.

Auf die Frage, ob Trump ein Rebell sei, sagte Präsident Joe Biden gegenüber Reportern, das sei „offensichtlich. Man sieht alles mit eigenen Augen.“ „Wir werden die Gerichte entscheiden lassen, ob der 14. Verfassungszusatz anwendbar ist“, fuhr Biden fort. „Aber er hat den Aufstand unterstützt. Ohne Frage. Keine. Null.“

