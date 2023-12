CNN: Die Ukraine wirft Russland den Einsatz von Schadgas vor

Das Chemiewaffenübereinkommen der Vereinten Nationen verbietet den Einsatz von Giftgas. Laut CNN meldeten ukrainische Soldaten jedoch mehrere Gasangriffe. „Das Gas brennt, macht blind, man kann nicht atmen, es schießt direkt in die Kehle. Wir bekommen nicht einmal eine Sekunde“, sagte ein Soldat.

Berichten zufolge haben ukrainische Soldaten Russland beschuldigt, bei Angriffen in der Südukraine Erdgas eingesetzt zu haben. CNN berichtete unter Berufung auf mehrere Soldaten der ukrainischen Frontarmee, dass in den letzten Wochen Drohnen auf ukrainische Verteidigungslinien im Gebiet Saporosch bei Orischiw in der Südukraine abgeworfen worden seien. Es kam zu Vorfällen mit ätzenden brennbaren Gasen. Einheit und ein Geheimdienstoffizier.

Sie sagten, die Russen hätten offenbar Giftgas eingesetzt, um die ukrainischen Soldaten in Panik zu versetzen, bevor auf sie geschossen wurde. Ein Sanitäter berichtete von neun Fällen von Gasgebrauch. Diese Informationen können nicht unabhängig überprüft werden. Fast 22 Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gab es Befürchtungen, dass Russland bei Angriffen Giftgas einsetzen könnte.

Das Chemiewaffenübereinkommen der Vereinten Nationen verbietet den Einsatz solcher Waffen. Ein ukrainischer Geheimdienstmitarbeiter sagte gegenüber CNN, dass es sich bei der von Russland verwendeten Substanz um ein CS-Gas handele. Dies wird auch Tränengas genannt. Die Verbindung kann Augen, Nase, Mund, Lunge und Haut reizen und zu vorübergehender Handlungsunfähigkeit führen.

Ein Soldat sagte gegenüber CNN: „Zuerst sah ich den Rauch. Wir rannten aus dem Graben und das Gas ging in Flammen auf. Der Graben stand in Flammen. Dieses Gas brennt, macht blind, man kann nicht atmen, es schießt direkt in den eigenen.“ Körper." Kehle. Wir hatten nicht einmal eine Sekunde. Ein zweiter Soldat fügte hinzu: „Du nimmst zwei Züge und bekommst keine Luft mehr.“ „Die Männer sagten, sie hätten Verbrennungen und Schnittwunden im Gesicht, am Mund und am Hals.

