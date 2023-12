Hertha BSC - Clemens noch kein „richtiger Profi“: Nach gerade einmal 50 Spielen

Obwohl sich Pascal Klemens beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC rasant weiterentwickelt, sieht er sich selbst nicht als erfahrenen Profi. „Ich habe mir 50 Spiele als Ziel gesetzt. Erst dann ist man ein richtiger Profi“, sagte der 18-jährige Mittelfeldspieler im Bild-Interview.

Clemens, der in diesem Jahr von der Berliner U19 in die erste Mannschaft aufgestiegen ist, absolvierte bisher 15 Spiele für die Hauptstadt. „2023 ist sehr spannend. Es ist noch nicht ganz real“, sagte der junge Berliner und hoffte, schnell zum Stammspieler zu werden.

Vor allem der Stürmer hofft, dass der gut trainierte Innenverteidiger, der unter Trainer Pal Dardai auf einer Sechser-Position eingesetzt wurde, in Zukunft „stärker in seine Abschlüsse und Passspiele eingebunden“ werden kann. Clemence kam dank Herthas Rückkehr nach Berlin in 11 von 17 Spielen der Serie B zum Einsatz. Es sollten mehr junge Spieler aus der eigenen Jugend Verantwortung übernehmen.

Tabelle 2. Bundesliga-Spielplan 2. Bundesliga-Hertha-Mannschaftsaufstellung Hertha-News-Interview

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de