Museen - Burg Scharfenstein eröffnet Bergbaulabyrinth

Kinder und Familien können nun im Labyrinth der Burg Schaffenstein die Geschichte des Bergbaus erkunden. Ein nachgebauter Tunnel wird am 26. Dezember für Besucher geöffnet, gab das Museum am Mittwoch bekannt. Als neuer Teil der Dauerausstellung beginnt der Bogen mit den ersten Bergbeben im 12. Jahrhundert und reicht bis 2019, als das Bergbaugebiet Erzgebirge/Krushnohorz von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. In den verwinkelten Gängen können Kinder klettern, krabbeln, rutschen, an Jagden teilnehmen und mit Spielen Schätze aus den Bergen holen.

Zur Eröffnung bietet Schloss Drebach im Erzgebirge nächste Woche weitere Aktivitäten an: vom Edelsteinabbau über die Herstellung von Räucherkerzen bis hin zum Besuch des Weihnachts- und Spielzeugmuseums im Schein der Grubenlampe.

Burg Schaffenstein

