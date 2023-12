Familie - Brisante Gespräche zu Weihnachten: Zwischen Intimität und Distanz

Zu Weihnachten kommen oft Menschen zusammen, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben, um ihr Verständnis füreinander aufzufrischen. „Oft besteht ein Konflikt zwischen Informationsbedürfnis und dem Wunsch nach Privatsphäre“, sagt Anna Bruck, Sozialwissenschaftlerin an der Universität Mannheim. Das Interesse an anderen wird manchmal als übertrieben empfunden, etwa wenn eine Mutter ihrer Tochter die Frage stellt: „Wann werde ich Oma?“ Die Mitarbeiter des Lehrstuhls für Vergleichende Sozial- und Persönlichkeitspsychologie betonen, dass sich viele Menschen in dieser Situation verletzlich fühlen und Ich rede nicht gern darüber.

Wenn Sie jedoch dazu neigen, aufgeschlossen zu sein, können Sie die Liste im Geiste abhaken. Dazu können Fragen gehören wie: „Ist mein Gesprächspartner einfühlsam, wie habe ich ihn oder sie in anderen Gesprächssituationen erlebt und wie vertrauenswürdig finde ich ihn? Neigt dieser zum Schwarz-Weiß-Denken?“ , wie gut informiert sind sie? Wie wohl fühlen sie sich? Bin ich jetzt in meiner Umgebung? "

Wenn diese ersten Überlegungen positiv sind, können laut Brooke offene Antworten auf brisante Fragen Beziehungen verbessern und dabei helfen, mögliche Konflikte konstruktiv zu lösen. Die Befragten bewerteten die Schwachstellen positiv. „Menschen gehen oft davon aus, dass andere sie als schwach oder inkompetent ansehen, wenn sie offen und verletzlich sind.“ Untersuchungen zeigen jedoch, dass das Eingestehen von Fehlern als Stärke und Mut angesehen wird. „Wir selbst sind unsere schärfsten Kritiker“, sagte der Forscher, der sich auf „den Unterschied zwischen Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung anderer Menschen“ konzentrierte.

Nachdem Sie sich entschieden haben, kein sehr persönliches Gespräch zu führen, sollten Sie einen Schlussstrich ziehen. „Man sollte deutlich machen, dass man das Thema nicht diskutieren möchte.“ „Nein sagen“ fällt vielen Menschen schwer: „Wir müssen wissen, dass ‚Nein‘ wirklich ‚Nein‘ bedeutet.“ Häufige Oma-Fragen lassen sich damit beantworten B. so: „Es ist noch nicht klar, aber ich werde es Sie zuerst wissen lassen, wenn es soweit ist.“ Wenn Sie sich immer noch unter Druck gesetzt fühlen, empfiehlt Brooke, höflich, aber bestimmt Grenzen zu setzen, z. B. zu sagen: „Jetzt möchte ich genießen.“ heute Abend mit dir.

