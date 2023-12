Heimsieg - BR Volleys haben „viel erreicht“

Die Berlin-Salve übertraf die eigenen Erwartungen bei weitem. „Der Unterschied zwischen Prognosen und Ergebnissen ist selten so groß“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand über das beeindruckende 3:0 (25:22, 25:23, 25:22) des Deutschen Volleyball-Meisters.HEIMSIEG Gute Kommentare Stimmung am Mittwoch im Gruppenphasenspiel der Champions League gegen Ankara Haqbank. „Wir haben einen großen Schritt in Richtung Playoffs gemacht“, jubelte Außenstürmer Timothy Carr.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um sich über einen Sieg gegen den Zweitplatzierten Türkei zu freuen, ein Team voller Weltklassespieler. Am Samstag (19:30 Uhr) treffen die Berliner in der Bundesliga auf die SVG Lüneburg. Es ist ein Showdown zwischen dem ersten und dem zweiten Platz. Vor dem Spiel gegen die Niedersachsen hat das Volleyball-Team bisher nur sechs von zwölf Auswärtsspielen in der Liga gewonnen.

Allerdings dürfte sich ein Sieg über Ankara nun positiv auswirken. „Unser Team hat etwas wirklich Großartiges geschafft“, sagte Nirumand. Der Franzose Karl sagte: „Die Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt“ und mit einigen spannenden Spielzügen großen Anteil am Erfolg des Spiels.

In der Champions League-Vierergruppe liegen die BR Volleys mit sieben Punkten nach vier von sechs Spielen auf dem dritten Platz. Aber sie haben jede Chance, sich in den verbleibenden beiden Spielen zu verbessern, bei Benfica in Lissabon (10. Januar) und zu Hause gegen GSD Piacenza (17. Januar). „Der Heimsieg gegen Ankara verbessert unsere Position in der Gruppe enorm“, schätzte Nirumande die Situation ein.

