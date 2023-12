Deutscher Wetterdienst - Böiger Wind in Sachsen-Anhalt: Hochwasserwarnung Altmark

Für die Flüsse in der Altmark gilt in den nächsten Tagen eine Hochwasserwarnung, da mit starken Regenfällen zu rechnen ist. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Mittwoch gebietsweise windiges Wetter und Unwetter. Auf dem Brocken soll es heftige Sturmböen gegeben haben. Es ist zeitweise Regen vorhergesagt und die Temperaturen können bis zu acht Grad erreichen. Im Harz werden Höchsttemperaturen von fünf Grad erwartet. In Teilen des Oberharzes schneit es.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es regnerisch bei Tiefsttemperaturen von drei Grad. Immer noch windig bis böig. Meteorologen sagen für Broken schwere Stürme voraus. Der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass Broken am Donnerstag von einem Hurrikan heimgesucht wird. In anderen Teilen Sachsen-Anhalts bleibt es weiterhin sehr windig, böig und regnerisch mit Temperaturen von bis zu zehn Grad, im Harz werden es bis zu sieben Grad.

Meldung Deutscher Wetterdienst

Quelle: www.stern.de