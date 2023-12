Wetter - Böige Winde und Gewitter in Sachsen - Orkan Fichtelberg

Starke Winde, Gewitter und Regen werden die Menschen in Sachsen am Donnerstag treffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte an, dass es an diesem Tag kontinuierlich regnen werde. Anschließend kommt es im Freistaat zu kräftigen Schauern oder Gewittern mit Graupel und Schnee. Es wehen böige Winde, die teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern erreichen. Der DWD rechnet mit einem Hurrikan auf dem Fichtelberg. Die Höchsttemperatur kann 8 bis 10 Grad erreichen, in Berggebieten 4 bis 8 Grad.

Nachts kam es immer wieder zu Schauern und die Schneefallhöhe überschritt 400 Meter. Da kann es rutschig werden. Die Temperaturen sinken auf drei bis ein Grad Celsius, in Bergregionen auf minus zwei Grad Celsius. Immer noch stürmisch.Regen und Graupelschauer werden am Freitag anhalten. In höheren Lagen wird es schneien. Die Temperatur steigt auf vier bis sechs Grad, in den Bergregionen sinkt sie auf minus ein bis vier Grad. Nach Angaben des DWD herrscht in Fichtelberg weiterhin ein Orkan.

Nachts wird es weiterhin schneien und regnen, die Temperaturen schwanken zwischen 3 und 1 Grad Celsius, in den oberen Bergregionen können die Temperaturen sogar minus 3 Grad Celsius erreichen. Laut DWD-Prognose wird es am Samstag regnerisch und bewölkt, in Höhenlagen fallen drei bis fünf Grad Schnee, in den Bergen minus ein bis drei Grad.

