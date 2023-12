Messerangriff - Bildungsminister „frustriert“ über Gewalt an Schulen

Die niedersächsische Bildungsministerin Julia Willi Hamburg kündigte eine detaillierte Untersuchung eines Messerangriffs an einer Schule in Cuxhaven an. „Ich bin zutiefst schockiert über dieses Verhalten an einer unserer Schulen“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag. „Meine Gedanken sind in diesen Momenten bei dem verletzten Mädchen, ihrer Familie und der gesamten Schulgemeinschaft.“

Ein Student in Cuxhaven hat am Donnerstagmorgen ein weiteres Mädchen mit einem Messer schwer verletzt, heißt es in einem Polizeibericht. Das Verbrechen ereignete sich in einem Klassenzimmer einer Grund- und weiterführenden Schule in Luddingworth. „Ich wünsche dieser Schülerin eine baldige Genesung und wünsche ihr, ihrer Familie und der Schulgemeinschaft die Kraft, diese Erfahrung zu verarbeiten“, sagte die Hamburger Ministerin.

Hamburg sagte, es sei unklar, was zu „dieser schrecklichen Tat kurz vor Beginn der Weihnachtsferien“ geführt habe. „Der Fall wird nun im Detail geklärt. Wir werden unser Bestes tun, um Studierende und Mitarbeiter zu unterstützen.“

