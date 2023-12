Am vergangenen Heiligabend wurden in Hessen 98 Babys geboren. Damit können insgesamt 313 hessische Neugeborene ihren künftigen Geburtstag unter dem Weihnachtsbaum feiern, wie das Statistische Landesamt Wiesbaden am Donnerstag mitteilte: Am ersten Weihnachtsfeiertag kamen 101 Babys zur Welt, am...