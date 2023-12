Nahost - Bericht: Hamas-Führer entgeht Berichten zufolge knapp der Gefangennahme durch israelische Truppen

Der Anführer der islamistischen Hamas in Gaza ist Medienberichten zufolge nur knapp einer Gefangennahme durch israelische Streitkräfte entgangen. Der israelische Fernsehsender Channel 13 berichtete am späten Dienstag, dass Soldaten an einem Ort eingetroffen seien, an dem sich kürzlich Jishia Sinwar aufgehalten haben soll.

Berichten zufolge gibt es Hinweise darauf, dass sich der 61-Jährige nie allzu lange an einem Ort aufhält. Israelischen Medienberichten zufolge floh er zu Beginn des Krieges aus dem nördlichen Gazastreifen und lebt heute in der südlichen Küstenstadt Khan Younis. Dies gilt als Hochburg der Hamas. Die Armee gab am späten Dienstag bekannt, dass sie ihre Einsätze dort verstärken wolle.

Sinwar gilt als einer der Architekten des israelischen Massakers, bei dem etwa 1.200 Israelis getötet wurden. 1988 wurde er von Israel wegen Mordes an vier mutmaßlichen Kollaborateuren und zwei israelischen Soldaten verurteilt. Anschließend wurde er mehr als zwei Jahrzehnte in Israel festgehalten. Im Jahr 2011 war Sinwar einer von mehr als 1.000 palästinensischen Gefangenen, die im Austausch gegen Gilad Shalit, einen im Gazastreifen entführten israelischen Soldaten, freigelassen wurden. Im Jahr 2017 wurde Sinwar zum Anführer der Hamas im Gazastreifen.

