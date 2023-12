Brände - Bei einem Brand in einem Wohnhaus sind viele verletzt

In den frühen Morgenstunden des Donnerstagmorgens ist in einem Mehrfamilienhaus im nordhessischen Melsungen ein Feuer ausgebrochen, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei konnten alle elf Anwesenden das Gebäude verlassen. Eine schwer verletzte Person wurde in ein Krankenhaus in Kassel gebracht. Zudem wurden drei Personen leicht verletzt, darunter ein Kind.

Diejenigen mit leichten Verletzungen wurden in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf 100.000 Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei

