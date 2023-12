Telekommunikation - Bayern will Faxe abschaffen

Bayern Der neue Digitalminister Fabian Mehring (Freier Kurfürst) plant ein Faxverbot für freistaatliche Behörden. „Das Faxgerät ist nicht mehr das Neueste, sondern ein Relikt einer anderen Zeit“, sagte Merling gegenüber der Augsburger Allgemeinen Zeitung.

Für viele Menschen sind Faxgeräte seit langem ein Symbol für den Rückstand bei der digitalen Transformation. „Unser Bundesland Bayern ist ein Hochtechnologieland. Wir sollten daher bundesweit Vorreiter sein und als erstes Bundesland Faxe in der öffentlichen Verwaltung abschaffen“, sagt Meiring.

Die Zeitung führt weiter aus, dass der Minister dem Bayerischen Kabinett im nächsten Jahr eine Reihe von Maßnahmen vorlegen will, wonach Dokumente der bayerischen Behörden nach einer gewissen Übergangszeit nur noch digital und nicht mehr per Fax übermittelt werden sollen, heißt es in der Zeitung weiter.

Bayern ist das erste Bundesland, das den Einsatz von Faxgeräten in seinen Behörden und Verwaltungen komplett verbieten will, sagen Freie-Wähler-Politiker. In diesem Sommer gab der Staat an, dass seine Exekutive über knapp 4.000 Faxgeräte verfüge.

