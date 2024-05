Cyberattacke führt zur Umleitung von Krankenwagen aus medizinischen Einrichtungen in den USA.

Ein kürzlich erfolgter Cyberangriff auf Ascension, ein Netzwerk von 140 Krankenhäusern in 19 Bundesstaaten und 40 Senioreneinrichtungen in St. Louis, hat zu erheblichen Störungen der elektronischen Gesundheitsakten, der Telefonsysteme und verschiedener Systeme zur Bestellung von Tests, Verfahren und Medikamenten geführt. Laut einer von der Organisation herausgegebenen Erklärung sind sie derzeit auf "Ausfallzeiten" angewiesen, um die Auswirkungen des Angriffs zu bewältigen. Diese Verfahren beinhalten, dass man sich auf Papierunterlagen und andere manuelle Prozesse verlässt, um die Patientenversorgung während dieser digitalen Ausfallzeit fortzusetzen.

Ascension wurde am Mittwoch auf den Cyberangriff aufmerksam und hat seitdem das Standardprotokoll befolgt, indem es die Bundesbehörden benachrichtigt, das Cybersicherheitsunternehmen Mandiant mit der Bewältigung des Vorfalls beauftragt und die Systeme heruntergefahren hat, um zu versuchen, die Situation einzudämmen. In einer Erklärung, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, versicherte das Netzwerk der Öffentlichkeit, dass es daran arbeite, seine Einrichtungen zu unterstützen und gleichzeitig "eine sichere Patientenversorgung" durch seine etablierten Ausfallzeitprotokolle und -verfahren zu gewährleisten.

Das Ausmaß der durch den Cyberangriff verursachten Krankentransporte ist nicht bekannt, und ein Sprecher von Ascension hat noch nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit reagiert. Dieser Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von größeren Hackerangriffen, von denen große US-Gesundheitsnetze betroffen waren. Im Februar gab es einen Ransomware-Angriff auf Change Healthcare, eine Tochtergesellschaft der UnitedHealth Group, der zu weitreichenden Störungen bei der Rechnungsstellung führte und möglicherweise die persönlichen Daten von etwa einem Drittel der Amerikaner gefährdete. Der CEO von UnitedHealth, Andrew Witty, sagte in diesem Monat vor dem Kongress aus, dass er 22 Millionen Dollar Lösegeld an die Angreifer gezahlt habe, um die Patientendaten zu schützen. Dieser jüngste Cyberangriff auf Ascension wird sicherlich die laufenden Diskussionen über die Anfälligkeit des amerikanischen Gesundheitssystems und die Auswirkungen dieser Art von Störungen weiter anheizen.

