Der Anker Nebula Cosmos 4K SE ist eine umfassende 4K-Projektorlösung.

Der Anker Nebula Cosmos 4K SE ist ein kompaktes und tragbares Gerät, das jedoch als Vollblut-4K-Beamer mit Google TV und Dolby Vision überzeugt. In unseren Tests zeigte er ein ausgezeichnetes Bild mit einer Laser-LED-Kombination, die ihn benutzerfreundlich und vielseitig macht.

Anker ist vor allem für die Herstellung hochwertiger Zubehörartikel wie Ladegeräte und Kabel bekannt. Das 2011 von einem ehemaligen Google-Mitarbeiter gegründete Unternehmen hat jedoch im Laufe der Jahre auch in andere Bereiche wie Audio-Produkte und Powerbanks, sowohl große als auch kleine, investiert. Die Nebula-Beamer, insbesondere das populäre "tragbare Pfannkuchen"-Modell Capsule, haben auch in China Anerkennung gefunden. Der Nebula Cosmos 4K SE ist ebenfalls tragbar, aber er glänzt in der Premiumklasse der 4K-Beamer. ntv.de hat getestet, was er kann, und ein Bild an der Wand mit der Laser-LED-Kombination erzeugt. Aktuell ist er für rund 1400 Euro erhältlich.

Kompakt und Stylish

Der Beamer wiegt 4,5 Kilogramm und hat Abmessungen von 26,4 x 22,1 x 16,5 Zentimeter. Auch wenn er nicht so leicht in einen Rucksack passt wie das Capsule-Modell, kommt er mit einem breiten, gepolsterten Tragegriff, der den Transport erleichtert. Er kann in einem Schrank verstaut und für Filmabende hervorgeholt werden oder aufgrund seines eleganten grauen Metallics und roter Akzente auch stehen bleiben.

Wie bei Anker-Produkten zu erwarten, ist die Verarbeitung hochwertig, obwohl das gesamte Gehäuse aus Kunststoff besteht. Zwei breite Gummifüße auf der Unterseite sorgen für einen festen Halt auf glatten Oberflächen. Es gibt einen Standardgewindebolzen auf der Unterseite zum Befestigen auf einem Stativ oder einer Halterung.

Ausgezeichnete Automatische Funktionen

Der Nebula Cosmos 4K SE bietet keine Höheneinstellungsoptionen. Allerdings ist dies selten notwendig, ähnlich wie ein Buch unter dem vorderen Fuß. Der Beamer kommt mit ausgezeichneten automatischen Korrekturen. Er justiert das Trapez automatisch, wenn er aus der Verpackung genommen wird und bei jedem Start, um ein rechtwinkliges Bild zu gewährleisten, selbst wenn er nicht mittig auf der Projektionsfläche ausgerichtet ist. Der Beamer fokussiert auch automatisch und verschiebt die Projektion, wenn Hindernisse im Weg sind.

Er passt sein Bild auch an Bildschirme an. Wenn eine Person in seinen Sichtbereich tritt, dimmt der Beamer sein Licht, um ihre Augen zu schützen. Wenn der Beamer bewegt wird, reicht oft ein einfacher "Bildkorrektur mit einem Klick", um alles wieder auszurichten. All dies funktionierte in unseren Tests reibungslos, ohne manuelle Anpassungen erforderlich zu machen, obwohl sie natürlich optional sind.

Einfache Einrichtung und Bedienung

Die Erstkonfiguration ist einfach, insbesondere wenn Sie bereits einen Google-Account haben. Fügen Sie einfach ein neues Gerät in der Google Home-App hinzu und scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Ansonsten erhalten Sie klare und leicht verständliche Anweisungen, die sowohl im Schnellstartführer als auch im derzeit nur englischsprachigen herunterladbaren Handbuch verfügbar sind.

Das Benutzerinterface des Beamers ist ebenfalls selbsterklärend. Es gibt keine Werbung, und Ihre installierten Apps sind leicht sichtbar. Empfehlungen aus diesen und anderen kostenlosen Anwendungen werden darüber angezeigt. Darunter finden Sie beliebte Filme, empfohlene Serien, empfohlene YouTube-Videos und andere Sammlungen.

Selbstständig mit RTL+ und anderen Diensten

Die vorinstallierten Apps umfassen YouTube, Netflix und Amazon. Der App-Store bietet eine breite Palette von Optionen, darunter den Streaming-Dienst RTL, der auf Google TV-Geräten gut aussieht. Sie können auch Apple TV und die meisten großen Mediatheken installieren. Sie können nach Spielen und anderen Apps suchen, indem Sie Titel oder Kategorien eingeben.

Dies kann mit der einfach zu bedienenden Fernbedienung erfolgen. Die Tasten leuchten auf, wenn sie angehoben werden, was eine bequeme Nutzung ermöglicht. Alternativ können Sie die Nebula-App verwenden, um auf der Smartphone-Tastatur zu tippen. Spracheingaben sind ebenfalls möglich, da die Fernbedienung über ein eingebautes Mikrofon verfügt. Dies funktioniert gut für die Inhaltsuche.

Beeindruckendes Bild

Die Bildqualität dieses kompakten 4K-Beamers in diesem Preissegment ist beeindruckend. Die vom Hersteller angegebene maximale Helligkeit von 1800 ANSI-Lumen reicht sogar in kaum abgedunkelten Räumen aus. Die optimale Helligkeit hängt von der Bildgröße oder dem Abstand des Beamers zur Wand oder Leinwand ab. Bei 60 Zoll können Sie die Vorhänge offen lassen, aber bei 200 Zoll sollte es so dunkel wie möglich sein. Sie können die Helligkeit manuell anpassen oder sich auf eine zuverlässige automatische Funktion verlassen.

Mit entsprechenden Quellen und einer hochwertigen Leinwand ist das Bild nicht nur scharf, sondern auch überzeugend im Kontrast und in der Farbe. Es unterstützt nicht nur HDR10, sondern auch Dolby Vision. Der Beamer produziert jedoch auch unter weniger optimalen Bedingungen ein anspruchsvolles Bild. Er hat eine integrierte automatische Farbkorrektur, wenn die Wandfarbe nicht weiß ist, aber seine Fähigkeiten sind begrenzt, wenn die Wandfarbe zu kräftig ist. Schnelle Bewegungen sind kein Problem für den Beamer, und es gab während der Tests keine sichtbaren Streifen oder dergleichen.

Konnektivität und Reaktionsfähigkeit

Apps machen den Nebula Cosmos 4K SE selbstständig. Er ist jedoch auch sehr verbindbar. Sie können Quellen über HDMI 2.1 oder USB an der Rückseite anschließen. Inhalt kann auch von Android-Smartphones, iPhones, Macs und Windows-Computern auf den Beamer gestreamt werden.

Der Beamer funktioniert gut mit Spielkonsolen und bietet nicht nur eine großartige Anzeige, sondern auch eine niedrige Latenz. Der Hersteller gibt die Verzögerung mit 18,2 Millisekunden an, aber sie ist kaum bemerkbar. Dies gilt möglicherweise nur, wenn die Trapezkorrektur im Spielmodus deaktiviert ist. Mit der Korrektur aktiviert kann die Reaktionszeit etwas länger sein.

Obwohl der Beamer beeindruckende Dolby Audio-unterstützte Stereo-Lautsprecher auf seinen Seiten hat, können sie möglicherweise nicht mit einer erstklassigen Soundbar oder einem Surround-System mithalten, das über HDMI verbunden ist. Als Alternative können Sie Lautsprecher über Bluetooth verbinden oder den bereitgestellten Kopfhöreranschluss verwenden.

Der Geräuschpegel des Lüfters ist relativ gering, aber während stiller Phasen hörbar. Während unserer Leistungstests erreichte er bei voller Kapazität in unmittelbarer Nähe des Geräts etwa 50 Dezibel. Der Stromverbrauch blieb consistently bei etwa 200 Watt, was völlig akzeptabel ist.

Fazit

Im Moment können Sie den Anker Nebula Cosmos 4K SE zu einem Sonderpreis ab etwa 1400 Euro erwerben. Obwohl dies keine geringe Summe ist, bietet das Gerät einen beträchtlichen Wert. Die Bildqualität des Projektors ist erstklassig, seine Helligkeit eignet sich für viele Anwendungen und es bietet Vielseitigkeit bei gleichzeitig einfacher Bedienung.

Angesichts der hervorragenden Bildqualität und der benutzerfreundlichen Funktionen des Anker Nebula Cosmos 4K SE könnten potenzielle Käufer daran interessiert sein, eigene technische Tests durchzuführen, um seine Leistung zu validieren. Nach dem Kauf des Projektors können Anwender Tests durchführen, um zu sehen, ob es seine beeindruckende Bildqualität unter verschiedenen Lichtbedingungen oder mit verschiedenen Inhaltstypen beibehält.

Darüber hinaus unterstützt der Nebula Cosmos 4K SE eine breite Palette von Anschlussoptionen, so dass Anwender seine Kompatibilität mit verschiedenen Geräten, wie beispielsweise Spielkonsolen oder Smartphones, testen können, um einen reibungslosen Betrieb und eine optimale Leistung zu gewährleisten. Durch die Durchführung dieser technischen Tests können Anwender ein tieferes Verständnis für die Fähigkeiten des Projektors gewinnen und vor einer endgültigen Kaufentscheidung feststellen, ob er ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

