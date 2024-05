Der berühmte Finder des Grabes von Tutanchamun stirbt in Einsamkeit.

Vor fünfzehn Jahrzehnten kam Howard Carter in einfachen Verhältnissen auf die Welt. Doch mit der Enthüllung des königlichen Grabes von Tutanchamun hat er seinen Platz in der Geschichte gefestigt. Obwohl Carters Leistungen international anerkannt wurden, blieben sie in seinem Heimatland weitgehend unerkannt.

Aufgeregt erklärte der britische Ägyptologe Howard Carter: "Ich habe wunderbare Dinge gesehen", als er 1922 als erster seit über 3.000 Jahren die inneren Kammern der Grabstätte von Pharao Tutanchamun sah. Diese Entdeckung, die als Schlüsselmoment in der Archäologie gilt, ist bis heute ein Synonym für den Namen dieses Visionärs. Carter stammte aus London und wurde am 9. Mai 1874 geboren.

Carter war nicht nur der Leiter der Expedition, sondern auch hauptverantwortlich für die Dokumentation der Entdeckungen. Er dokumentierte alles akribisch, was ein Jahrzehnt dauerte. Bilder von Streitwagen, Statuen, Einrichtungsgegenständen und schatzbeladenen Behältern mit Grabbeigaben und nicht zuletzt der reich verzierten Totenmaske gingen um die Welt und lösten eine neue Faszination für Ägypten aus.

Carter war nicht in Wohlstand geboren worden. Er stammte aus einem Haushalt von Handwerkern und Kunsthandwerkern, behauptet die Historikerin Sue Gattuso. Die pensionierte Frau, die auch als Deutschlehrerin tätig war, hat sich in den letzten drei Jahrzehnten mit Carter beschäftigt. Sie war an der Einrichtung einer Dauerausstellung über den Ägyptologen im Swaffham Town Museum beteiligt. Seine Eltern stammten aus der Stadt in der Grafschaft Norfolk, wo er einen Teil seiner Kindheit verbrachte.

Carter zeigte Begabung

Carter hatte keine formale Ausbildung auf diesem Gebiet. Die Einführung in die Ägyptologie erfolgte durch die Familie Amherst, für die Carters Vater arbeitete und die in ihrem Haus eine beachtliche Sammlung altägyptischer Gegenstände besaß. Wie sein Vater wollte auch Carter Maler werden und beeindruckte den Ägyptologen mit seiner Fähigkeit, diese Artefakte zu illustrieren. Dies führte dazu, dass er im Alter von 17 Jahren als Zeichner für eine Expedition nach Ägypten angeworben wurde.

Im Laufe der Jahre stieg Carter bis zum Generalinspektor der ägyptischen Altertumsbehörde auf. Er verlor jedoch seinen Posten, weil er sich weigerte, sich nach einem Streit zwischen seinen ägyptischen Kollegen und französischen Touristen bei den Franzosen zu versöhnen. Carter war für seine Hartnäckigkeit bekannt und es war schwierig, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Später verbündete er sich mit dem englischen Aristokraten Lord Carnarvon und erwarb die Lizenz für Ausgrabungen im Tal der Könige in Luxor. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, in der legendären Nekropole des antiken Theben Grabstätten freizulegen, sah sich Carnarvon mit der finanziellen Einstellung der Ausgrabungen konfrontiert. Plötzlich stieß das Team auf einen Weg, der zu einer Grabkammer führte.

Laut Sue Gattuso war es ein großer Fehler, dass Lord Carnarvon der Londoner Times die Exklusivrechte für die Berichterstattung über die Entdeckung einräumte, was zu heftigen Spekulationen über den scheinbar übernatürlichen Aspekt führte. Die Medien "hatten nichts anderes, um über diese weltweite Neuigkeit zu berichten, die gefunden worden war, und hatten keine andere Quelle als die Times", erklärt der Historiker.

Angeblich verfluchtes Grabmal

Als Carnarvon kurze Zeit später an einer Infektion durch einen Rasierschnitt starb, wurde dies mit einem Fluch gleichgesetzt. Der Mythos wurde von berühmten Romanautoren wie Arthur Conan Doyle und Marie Corelli aufrechterhalten, die sich in der Aufmerksamkeit der Presse sonnten und wilde Theorien über den angeblichen Fluch verbreiteten. Carter hingegen spottete über die ganze Angelegenheit und nannte sie "tommy-rot" (Unsinn).

Carter war ein begnadeter Wortschöpfer und verfasste mehrere Bücher über "König Tut", wie der Pharao Tutanchamun gemeinhin genannt wird. Sein finanzielles Auskommen sicherte er sich als Kunsthändler und durch den Verkauf seiner künstlerischen Werke. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Carter absichtlich einige kleinere Gegenstände aus dem Grab entfernt hat, wie nach seinem Tod behauptet wurde. Der Historiker hält es für plausibler, dass ihm das Gewahrsam nach den wechselnden Regeln der damaligen Zeit gewährt wurde.

Während die Freilegung des Grabes von Tutanchamun ihm weltweites Ansehen verschaffte, blieb Carter in seinem Heimatland unerkannt. Die Ehre eines Ritterschlags, eines Ordens der königlichen Familie oder einer Ehrendoktorwürde wurde ihm nie zuteil. Sue Gattuso vermutet, dass seine bescheidenen Anfänge zu diesem Versäumnis beigetragen haben könnten. Außerdem vermutet sie, dass seine eigensinnige Art auf eine autistische Störung hindeuten könnte. In seinen letzten Lebensjahren wurde er zunehmend isoliert. Im Alter von 64 Jahren verstarb er in Anwesenheit von nur neun Trauergästen bei seiner Beerdigung.

Bescheidene Herkunft, exquisite kulinarische Erlebnisse und berühmte historische Persönlichkeiten machen Howard Carter zu einer unverwechselbaren, dauerhaften Legende.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.ntv.de