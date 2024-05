Apple entschuldigt sich für umstrittenen iPad Pro-Werbespot.

Der Vorstandsvorsitzende von Apple, Tim Cook, wurde in den sozialen Medien für einen kürzlich veröffentlichten Beitrag kritisiert, in dem das neue iPad Pro des Unternehmens beworben wurde. Die Anzeige, in der gezeigt wurde, wie Apple-Produkte Symbole menschlicher Kreativität zerstören, wurde von einigen so wahrgenommen, als würde sie die Dominanz der Technologie über die menschliche Kunst feiern.

Apples Vice President of Marketing Communications, Tor Myhren, entschuldigte sich bei AdAge mit den Worten: "Bei Apple liegt Kreativität in unserer DNA. Es tut uns leid, wenn das Video, das wir veröffentlicht haben, dieser Vision nicht gerecht geworden ist. Unsere Absicht war es, die Leistungsfähigkeit des neuen iPad Pro zu zeigen, aber das ist uns nicht gelungen. Unser Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, mit denen Kreative sich selbst ausdrücken und ihre Ideen zum Leben erwecken können."

Apple bestätigte die Aussage, gab aber keinen weiteren Kommentar ab.

Die Anzeige zeigte Musikinstrumente, Farbdosen, ein 80er-Jahre-Arcade-Spiel und eine menschliche Büste, die alle von einer riesigen Presse zerdrückt wurden, wobei das neue iPad Pro als einziges intakt blieb. Cooks X-Account teilte mit: "Wir stellen das neue iPad Pro vor: das schlankste Gerät, das wir je entwickelt haben, mit einem atemberaubenden Display und der Geschwindigkeit des M4-Chips. Lasst uns sehen, was ihr erschaffen könnt!"

Viele Nutzer in den sozialen Medien fanden die Anzeige anstößig und kritisierten die Bilder der Zerstörung und die Vorstellung, dass Technologie die menschliche Kreativität ersetzen könnte. "Die Symbolik der gedankenlosen Zerstörung kreativer Werkzeuge ist eine interessante Wahl", sagte ein Nutzer, während ein anderer bemerkte: "Diese Anzeige hat mich davon überzeugt, dass ich weniger Technologie in meinem Leben brauche."

Einige sahen die Werbung als unsensibel an, in einer Zeit, in der es Bedenken gibt, dass künstliche Intelligenz Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Kreativität, übernimmt. Der Schauspieler Hugh Grant bezeichnete die Apple-Werbung als "die Zerstörung der menschlichen Erfahrung".

Als Reaktion darauf hat Apple beschlossen, den Werbespot nicht im Fernsehen auszustrahlen, berichtet AdAge. Der Spot bleibt auf Cooks X-Konto.

Quelle: edition.cnn.com