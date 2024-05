Jaecoo J6: Effizient klein, aber nicht wirklich geländegängig.

Jaecoo, die junge Automarke des chinesischen Mehrmarkenkonzerns Chery, wird in diesem Jahr zwei Modelle in Deutschland auf den Markt bringen: den kompakten SUV J7 und den größeren SUV J8, zunächst mit konventionellen Benzinmotoren, später auch als Plug-in-Hybride. Die Modelle J7 und J8 gelten im Vergleich zum stylischen und praktischen Elektro-SUV J6 von Chery als eher unscheinbar. Dieses Elektrofahrzeug überzeugte bei einer Probefahrt mit seinem urbanen Chic, seinen guten Fahrleistungen und seiner Alltagstauglichkeit.

Der J6, in China auch als iCar 03 bekannt, ist ein 4,4 Meter langer Fünftürer mit einem markanten, kastenförmigen Design, das an die Mercedes G-Klasse oder den Suzuki Jimny erinnert. Der robuste Unterboden und die schlanken LED-Lichtsäulen mit der markanten i-light-Grafik verleihen dem Fahrzeug einen robusten und zugleich urbanen Charakter.

Der Innenraum ist geräumig und bietet sowohl für die vorderen als auch für die hinteren Passagiere viel Beinfreiheit, und der Boden ist durchgehend eben. Die Verkleidung bleibt unverändert, obwohl das Fahrzeug elektrisch ist. Die Materialqualität könnte jedoch etwas besser sein, da die Schraubenköpfe an den Türgriffen freiliegen und sich der Fahrmodusschalter in der Mittelkonsole wie Plastik anfühlt.

Das moderne Kabinendesign bietet ein kleines Cockpit-Display für Fahrinformationen und einen 15,6-Zoll-Touchscreen für Infotainment und Fahrzeugsteuerung. Die Sitze lassen sich im Verhältnis 60:40 oder vollständig umklappen, so dass eine ebene Ladefläche entsteht, aber der J6 verfügt nicht über einen vorderen Kofferraum (Frunk).

Die Basisversion des J6 verfügt über einen Hinterradantrieb mit 136 kW/185 PS, während das Spitzenmodell mit Doppelmotor-Allradantrieb und 205 kW/279 PS in 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Trotz der nassen Fahrbahn behielten die Reifen während des Tests volle Haftung. Der J6 ließ sich mit einer durchschnittlichen Fahrwerksabstimmung, die für europäische Straßen geeignet ist, gut handhaben.

Mit einer 70 kWh Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie von CATL hat der J6 eine beeindruckende Reichweite von bis zu 469 Kilometern bei 93 % Ladung. Allerdings ist die Ladegeschwindigkeit verbesserungswürdig: In 30 Minuten kann die Batterie an einer Schnellladestation von 30 auf 80 % aufgeladen werden.

Der J6 ist ein aufregendes Elektroauto mit einem einzigartigen Design, großartiger Leistung und Platz für alle. Er wird ein Hit auf dem deutschen Markt sein und die Palette der Jaecoo-Modelle, die in diesem Jahr auf den Markt kommen, um eine Dosis Begeisterung bereichern.

Jaecoo-Markeneinführung im Jahr 2023

Der J6 wurde erst vor wenigen Monaten auf den Markt gebracht und hat in China bereits unter dem Namen iCar 03 an Popularität gewonnen. Chery plant, seine iCar-Modelle in anderen Ländern als Jaecoo zu vermarkten. Die Einführung der Marke Jaecoo erfolgte 2023, und das Fahrzeug wird voraussichtlich noch in diesem oder Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen.

Die einzigartige Mischung aus stilvollem Design und funktionalen Merkmalen hat den J6 in China zu einem beliebten Modell gemacht, das schon vor seiner Markteinführung in Europa sehr gefragt war. Die Einführung des kleineren, rein elektrisch angetriebenen J6 auf dem europäischen Markt muss Chery jedoch noch abschließend klären.

Innen- und Außendesign des J6

Das Äußere des J6 zeichnet sich durch ein kastenförmiges Design mit modernen Akzenten aus. Die robuste Verkleidung an der Unterseite des Fahrzeugs verleiht ihm ein robustes Aussehen, während die schlanken LED-Lichtsäulen an der Vorder- und Rückseite für einen urbanen Chic sorgen. Die Türgriffe schließen bündig mit der Karosserie ab, typisch für Elektroautos.

Der Innenraum ist geräumig, bietet viel Beinfreiheit und einen ebenen Boden. Die Kabine ist modern und besteht aus einer Mischung verschiedener Materialien. Der Arbeitsplatz ist optisch ansprechend, könnte aber in Bezug auf die Materialqualität noch etwas verbessert werden. Zum Beispiel fühlt sich der Fahrmodusschalter wie Plastik an, anstatt wie ein hochwertiges Material.

Das Auto verfügt über ein kleines Cockpit-Display für Fahrinformationen sowie einen 15,6-Zoll-Touchscreen für Infotainment und die Steuerung verschiedener Fahrzeugfunktionen. Das Lenkrad ist kompakt und hat eine ovale Form. Die seitlich angeschlagene Heckklappe hat jedoch keine cleveren Ablagemöglichkeiten oder eine Abdeckung. Auch ein vorderer Kofferraum fehlt dem J6.

Der J6 ist in zwei Leistungsvarianten erhältlich: 136 kW/185 PS Hinterradantrieb und zweimotoriger Allradantrieb mit 205 kW/279 PS. Die zweite Variante beschleunigt in 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Während der Testfahrten zeigte der J6 eine beeindruckende Haftung auf nasser Fahrbahn und fühlte sich agil und wendig an, mit einer für Europa geeigneten Fahrwerksabstimmung. Der Bremsweg dauerte bei einem Bremstest aus 100 km/h länger als erwartet.

Die beeindruckende Akkulaufzeit des J6 trägt zu seiner Attraktivität bei. Mit einer 70-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie von CATL hat der J6 eine Reichweite von 469 Kilometern bei 93 % Ladung. In der Praxis können 400 Kilometer erreicht werden. Allerdings ist die Ladegeschwindigkeit etwas langsamer: Es dauert etwa 30 Minuten, um an einer Schnellladestation von 30 auf 80 % aufzuladen.

In China liegen die Kosten für ein analoges iCar zwischen 17.000 und 24.000 Euro. Der Jaecoo J6 wird in Deutschland nicht so erschwinglich sein, solange er nicht offiziell vorgestellt wird. Auf einer internationalen Fahrveranstaltung in Wuhu, China, wollten Chery-Vertreter Pläne für eine europäische Markteinführung nicht bestätigen.

Der J6 könnte für die Marke Jaecoo ein bedeutender Imagegewinn sein, abhängig von der Preisgestaltung. Experten gehen davon aus, dass der J6 im Jahr 2025 zu einem Preis von 35.000 bis 40.000 Euro nach Europa kommen wird.

Technische Daten Jaecoo J6/i-Car 03 4WD

Kompakter fünftüriger SUV mit 5 Sitzen, 4,41 m lang, 1,91 m breit und 1,72 m hoch, mit einem Radstand von 2,72 m und einem Kofferraumvolumen von N/A.

Der Antrieb erfolgt über zwei Elektromotoren, einen vorne und einen hinten, die jeweils 205 kW/279 PS und 700 Nm Drehmoment leisten. Der Wagen ist allradgetrieben und verfügt über eine 69,8 kWh große Batterie.

Die Reichweite des Fahrzeugs beträgt 501 km nach CLTC-Standard, die Höchstgeschwindigkeit wird nicht genannt. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert 6,5 Sekunden, aber der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen wurden noch nicht bekannt gegeben.

Der Preis des i-Car liegt in China bei 17.000 Euro.

