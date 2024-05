Beim ersten Einsetzen des Gehirnchips von Neuralink gab es ein Problem, für das jedoch eine Lösung gefunden wurde.

In einem Blogbeitrag teilte das Unternehmen Neuralink mit, dass sich mehrere Verbindungsfäden des Chips aus dem Gehirn des Probanden Noland Arbaugh gelöst hatten, was die Datenübertragungsgeschwindigkeiten und -funktionen des Implantats beeinträchtigte. Das Unternehmen machte wenig Angaben darüber, wie sich die Fäden gelöst hatten. Es war jedoch in der Lage, die Empfindlichkeit zu verbessern und damit die Leistung des Geräts noch weiter zu steigern.

Arbaugh, der erste Mensch, der ein Neuralink-Implantat erhielt, ist seit 2016 nach einem Tauchunfall querschnittsgelähmt. Im Januar wurde ihm der Chip im Rahmen der PRIME-Studie eingesetzt, die die Sicherheit des Implantats und des chirurgischen Roboters bewerten und die Funktionalität des Geräts testen soll.

Den Teilnehmern der PRIME-Studie werden Implantate chirurgisch in den Teil des Gehirns eingesetzt, der für den Bewegungswillen verantwortlich ist. Der mit einem Roboter ausgerüstete Chip zeichnet dann die Gehirnsignale auf und sendet sie an eine App, deren ursprüngliches Ziel es ist, "Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Computercursor oder eine Tastatur allein durch ihre Gedanken zu steuern", wie Neuralink zuvor erklärte.

Etwa einen Monat nach der Operation stellte Musk fest, dass Arbaugh nach Erhalt des Chips eine Computermaus mit seinen Gedanken bewegen konnte.

Langfristiges Ziel von Neuralink ist es, mit Hilfe von Implantaten menschliche Gehirne mit Computern zu verbinden, um beispielsweise Gelähmten die Steuerung von Smartphones oder Computern zu ermöglichen oder Blinden das Augenlicht wiederzugeben. Ähnlich wie bei bestehenden Gehirn-Maschine-Schnittstellen würde das Implantat von Neuralink die vom Gehirn ausgesandten elektrischen Signale erfassen und als Aktionen interpretieren.

Musk hat bereits erwähnt, dass das erste Produkt des Unternehmens Telepathy heißen wird und sich zunächst an Menschen richtet, die ihre Gliedmaßen nicht mehr benutzen können.

"Stellen Sie sich vor, Stephen Hawking könnte schneller kommunizieren als die schnellste Schreibkraft oder der schnellste Auktionator", schrieb Musk.

Die Öffentlichkeit wird in absehbarer Zeit keinen breiten Zugang zu dieser Technologie haben. Bevor die Gehirnimplantate von Neuralink der breiten Masse zur Verfügung stehen, benötigen sie eine umfassendere behördliche Zulassung.

Laut dem Wall Street Journal, das zuerst über diese Geschichte berichtete, hat Neuralink bereits die Genehmigung für Versuche von der Food and Drug Administration erhalten und sie über das aktuelle Problem informiert.

