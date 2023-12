Statistik - Bayern wächst durch Zuwanderung, aber die Geburtenrate sinkt

Die Bevölkerung des Freistaates Bayern wächst durch Zuwanderung aus dem Ausland. Im vergangenen Jahr wuchs die Bevölkerung Bayerns um 192.400 Menschen auf 13,37 Millionen.Bayern Innenminister Joachim Hermann (CSU) gab am Mittwoch bei der Vorstellung des Statistischen Jahrbuchs 2023 in Fürth bekannt, dass die Zahl näher bei 850.000 liege als vor mehr als einem Jahrzehnt. Obwohl die Geburtenrate weiter sank, stieg die Zahl der Geburten in den ersten neun Monaten dieses Jahres weiter auf 13,42 Millionen.

Obwohl die Binnenmigration aus anderen Teilen der Bundesrepublik keine nennenswerte Rolle spielt, spielen Flüchtlinge aus der Ukraine immer noch die größte Rolle bei der Einwanderung. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 sind 12.200 Menschen mehr aus der Ukraine zugewandert als ausgewandert. Syrien (7.600) und die Türkei (7.300) werden die Länder dahinter sein. Im vergangenen Jahr flossen 63 % der bayerischen Einwanderungsgewinne in die Ukraine.

Nach einem stetigen Anstieg der Zahl der Babys von 2011 bis 2021 wird die Zahl der Geburten im Jahr 2022 wieder sinken. Im Jahr 2022 gab es im Freistaat 124.900 Geburten, im Jahr 2021 waren es 134.321. Im Jahr 2023 wird die Zahl der Geburten erneut sinken. Dafür gebe es verschiedene Gründe, sagte Thomas Gößl, Direktor des Statistischen Bundesamtes. Sie reichen von den möglichen frühen Auswirkungen einer Schwangerschaft während COVID bis hin zu Pflegeproblemen.

Das Statistische Jahrbuch umfasst 750 Seiten und enthält 177.000 Daten zu allen möglichen Lebensbereichen in Bayern.Hermann hob am Mittwoch den rasanten Anstieg der Nutzung von Elektrofahrzeugen hervor. Von Januar bis September 2023 wurden in Bayern 448.437 Neuwagen zugelassen, davon waren knapp die Hälfte (211,61) alternativ angetriebene Pkw. Den größten Zuwachs verzeichneten batterieelektrische Fahrzeuge mit einem Plus von 38,3 % auf 75.591 Einheiten. Aber es bedeute auch, dass Regierungsbehörden bei der Verbesserung der Ladeinfrastruktur vor Herausforderungen stünden, sagte Herman.

