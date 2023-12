Agrar - Bauernprotest auf Brücke: Verkehr nicht beeinträchtigt

Landwirte mit Traktoren standen am Mittwochabend auf mehreren Brücken der Autobahn bei Düsseldorf, um gegen geplante Kürzungen der Agrardiesel- und Kfz-Steuer zu protestieren. „Wir stehen hier, um der Landesregierung Düsseldorf unsere Anerkennung zu zollen: Wir gehen davon aus, dass sie unsere Forderungen an Berlin aktiv unterstützen wird“, sagte Daniel Dribusch, einer der beteiligten Landwirte. Der Verkehr unter der Brücke wird durch den Eingriff nicht beeinträchtigt. Der Verkehr auf der Autobahn war nach Angaben der Düsseldorfer Polizei zunächst nicht beeinträchtigt.

Landwirte protestieren seit Tagen gegen die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen der Agrardieselsubventionen und der Kfz-Steuern. Deribusch sagte, es gebe viele kleinere Unternehmen in der Region, die von der Pandemie besonders hart getroffen würden. Ihm zufolge planen Landwirte, ihre Traktoren auf Brücken an Autobahnen wie der A3 oder A44 in der Nähe von Düsseldorf abzustellen. Er sagte, man stehe bewusst dort, wo man niemanden störe. Am Montag fuhren die Bauern mit ihren Traktoren direkt auf die Autobahn.

„Wir haben schon gesagt: ‚Seien Sie vorsichtig, wir stehen auch vor der Haustür von Düsseldorf‘“, sagte Dribusch. Dribusch kündigte an, dass „am 8. Januar etwas passieren wird“, wenn die Bundesregierung die Kürzungen nicht aufhebt. Am Montag mehrere Tausend Bauern protestierten in Traktorkolonnen in Berlin. Am 8. Januar wurde dort ein größerer Protest angekündigt.

Quelle: www.stern.de