Strafvollzug - Backen oder spielen: Häftlinge feiern Weihnachten hinter Gittern

Für die 3.000 Häftlinge in Sachsen stand eine etwas festliche Weihnachtspause an. Für die Gefangenen sollen Advents- und Weihnachtsfeiern oder Feiertagsgottesdienste abgehalten werden, wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte. Es gibt auch reichlich Besuchsmöglichkeiten. In manchen Gefängnissen können Insassen mit ihren Kindern spielen und basteln, die dann selbst gebastelte Geschenke erhalten. Es gibt eine Auswahl an gegrilltem Fleisch und Beilagen.

„Ich möchte mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die gemeinsam mit Kirchen, freien Straftäterhilfeverbänden, verschiedenen gemeinnützigen Organisationen und ehrenamtlichen Bürgern dafür sorgen, dass die Gefangenen ein lohnendes Weihnachtsfest erleben“, betonte Justizministerin Katja Meier (Grüne).

Sportveranstaltungen wie Fußball- oder Tischtennisturniere erfreuen sich in den Ferien besonders großer Beliebtheit. Gefangene nahmen an Wettbewerben im Dart-, Billard-, Tischfußball-, Schach- oder Eislaufwettbewerb teil. Es gibt auch Bastel-, Koch- und Backgruppen. Mit Stand vom 15. Dezember 2023 befanden sich im sächsischen Justizvollzug 3.039 Insassen, davon 2.790 Männer und 249 Frauen.

