Berlin-Alt-Treptow - Auto-Fahrrad-Kollision: 12-Jähriger verletzt

In Berlin-Alt-Treptow wurde ein 12-jähriger Radfahrer von einem Auto angefahren. Retter brachten den Jungen mit Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 59-jährige Autofahrer am Mittwochmorgen an einer grünen Ampel in die Straße Am Treptower Park in der Elsenstraße nach links abgebogen sein, als der 12-jährige Autofahrer angeblich mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überquerte Rotlicht. Fußgängerbeleuchtung. Berichten zufolge haben Fachkommissare für Verkehrsdelikte die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizeibericht

