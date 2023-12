Auf dem Firmengelände in Chemnitz brannten rund 40 Paletten

Fast 40 Paletten Bau- und Dämmmaterial sind am Mittwochabend im Außenbereich eines Unternehmens in Chemnitz-Rabenstein verbrannt. Die Polizei Chemnitz teilte am Donnerstag mit, dass die Feuerwehr rund fünf Stunden im Einsatz sei, um den Brand zu löschen. Das Feuer verursachte viel Rauch. Es...