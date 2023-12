Auch die Neuzulassungen von Pkw in der EU stiegen im November

Auch in der EU stiegen die Pkw-Neuzulassungen im November um 6,7 % gegenüber dem Vorjahr auf rund 886.000 Fahrzeuge, wie der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Bisher wurden in diesem Jahr fast 10 Millionen Neuwagen in der EU zugelassen. Der Marktanteil von Elektrofahrzeugen betrug im November 16,3 %.

Der Verband teilte mit, dass die Neuzulassungen von Pkw bis einschließlich November im 16. Monat in Folge gestiegen seien. In Italien sind die Neuzulassungen in diesem Jahr bislang um 20 %, in Spanien um rund 17 %, in Frankreich um rund 16 % und in Deutschland um rund 11 % gestiegen. Insgesamt wuchs die EU in den 11 Monaten um fast 16 %.

Im November haben sich die meisten Märkte im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessert – Deutschland bildet eine Ausnahme. Die Neuzulassungen sind im Vergleich zum Vorjahr um fast sechs Prozent zurückgegangen. Als Hauptgrund nannte die Unternehmensberatung Ernst & Young überdurchschnittliche Umsätze im November 2022 – wenn die staatliche Förderung für Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb ausläuft und am Jahresende für hohe Verkaufszahlen sorgt.

Die Neuzulassungen vollelektrischer Autos stiegen in der EU in den elf Monaten bis November gegenüber dem Vorjahr um rund 48 Prozent auf 1,4 Millionen, während die Zahl der Hybridautos um fast 30 Prozent auf 2,5 Millionen stieg. Wie der Herstellerverband hervorhebt, liegt der Marktanteil reiner Elektroautos in der EU (Stand November: 14,2 %) inzwischen „konstant“ über dem von Dieselautos (13,7 %).

„Das Segment der Elektrofahrzeuge dürfte in vielen Ländern weiterhin ein Wachstumstreiber bleiben, nicht jedoch in Deutschland“, erklärte Constantin Gall, Automotive-Experte bei EY. „Der Markt für Elektrofahrzeuge ist noch nicht selbsttragend, sondern auf lokale Regierungen angewiesen.“ Subventionen.“ „Ohne Förderung und Investitionen in eine gute Ladeinfrastruktur werden nur wenige Elektrofahrzeuge verkauft.“

