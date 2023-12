Wetter - Anhaltender Regen erwartet: Überschwemmungsgefahr nördlich der Donau

Die Überschwemmungsgefahr nördlich der Donau ist durch anhaltende Regenfälle am Donnerstagabend erneut gestiegen. Wie das Flood Information Directorate (HND) am Mittwoch mitteilte, werden in diesen Gebieten aufgrund früherer Überschwemmungen schnell Reaktionsmaßnahmen ergriffen. Infolgedessen kann es am Donnerstagmorgen zu vereinzelten Anstiegen der Level-1-Meldungen kommen. In diesem Stadium kann es stellenweise zu kleineren Ausbrüchen kommen. Laut HND wird die Überschwemmungsgefahr voraussichtlich mit der Zeit zunehmen.

Für die östlichen Mittelgebirge und Alpen prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstagabend Dauerniederschläge von 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter über 48 Stunden. Auch stürmische Niederschläge seien in Standgebieten möglich. Nach Angaben des DWD wird voraussichtlich bis in den Sonntag hinein instabiles, regnerisches Wetter anhalten.

Informationen von HND

Quelle: www.stern.de