Sachsen-Anhalt - Anhaltende Regenfälle führen zu einem Anstieg des Wasserspiegels im Harz

In den nächsten Tagen wird mit anhaltenden Niederschlägen gerechnet - Der Wasserstand im Flussgebiet Harz wird voraussichtlich ansteigen. Die Niederschlagsmenge im Harz habe am Sonntag 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter erreicht, vereinzelt könnten sogar 100 Liter pro Quadratmeter erreicht werden, teilte die Hochwasserprognosezentrale Magdeburg am Donnerstag mit.

Tagelange Regenfälle haben zu einem Anstieg des Wasserstands im Fluss Bod und seinen Nebenflüssen sowie im Fluss Ilse geführt. Am Druckmessgerät Tanne/Warme Bode wurde am frühen Donnerstagmorgen der Referenzwert für die Meldegrenze überschritten. Das Druckmessgerät Ilsenburg hat die Alarmstufe 1 erreicht. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Epidemie auf die Alarmstufe 2 (insgesamt 4) ausgeweitet hat. Holtemme kann auch die Alarmstufen 1 und 2 erreichen.

Auf Stufe 2 richten Städte und Gemeinden Kontrolldienste ein, ab Stufe 3 gibt es ständige Wachdienste und es beginnen Uferschutzmaßnahmen. Stufe 4 stellt eine Gefahr für die Öffentlichkeit, die Wirtschaft und die Funktionsfähigkeit des Wassermanagementsystems dar.

