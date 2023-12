Sonderprogramm - An Feiertagen ist die Psychosoziale Beratungsstelle geöffnet

Die psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin bleibt auch in den Ferien geöffnet. An Weihnachten dürfe niemand allein sein, teilte der Verein am Mittwoch mit. In allen zwölf Bezirken Berlins können Besucher überwiegend kostenlose Weihnachtsspezialitäten genießen, vom Gänsebraten bis zum Filmfestival, vom Silvesterspaziergang bis zum Neujahrsbrunch. Für bestimmte Veranstaltungen, wie zum Beispiel eine Silvesterparty in Lichtenberg, ein Besuch im Planetarium oder ein Gänsebratenessen im Prenzlauer Berg, fällt ein persönliches Honorar zwischen 2 und 6 Euro an.

Manche Menschen haben gerade in den Ferien mit Einsamkeit, persönlichen Lebenskrisen und psychischen Belastungen zu kämpfen. Das Angebot richtet sich an alle, die in Zeiten emotionaler Belastung Rat und Hilfe benötigen oder einfach nur ein bisschen Gemeinschaft und Unterhaltung wünschen. Auch in den Ferien leistet der Berliner Krisendienst Hilfe bei schweren psychischen Notfällen.

Sprecher Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin

Quelle: www.stern.de