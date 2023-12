Die Hamburger Polizei warnte angesichts der zu erwartenden Sturmfluten in der Nacht zum Freitag vor einem Aufenthalt in tiefer gelegenen Gebieten rund um die Elbe. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, betrifft dies insbesondere den Hafen, die HafenCity und Gebiete in Elbnähe. Auch...