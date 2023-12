US-Schauspieler - Adam Sandler präsentiert neuen Film bei den Berliner Filmfestspielen

Der amerikanische Schauspieler Adam Sandler (57) hofft, seinen neuen Film „Spaceman“ im kommenden Februar auf den Berliner Filmfestspielen vorstellen zu können. „Wir freuen uns sehr, Adam Sandler zum ersten Mal in Berlin begrüßen zu dürfen“, sagte Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter der Berlinale, am Mittwoch. Sandler spielt neben der britischen Schauspielerin Carey Mulligan („The Great Gatsby“) in dem Science-Fiction-Film, der nächstes Jahr auf Netflix erscheinen soll.

Mulligan wird voraussichtlich auch bei der 74. Ausgabe des Festivals auftreten, das vom 15. bis 25. Februar stattfindet. Am Mittwoch wurden im Rahmen des „Berlinale Special“-Segments außerdem die Schauspieler Amanda Seyfried („Mamma Mia“), Jesse Eisenberg („The Social Network“) und Hunter Works mit Schauspielern wie Schaefer („Euphoria“) angekündigt.

Premiere der Berliner Filmfestspiele

Quelle: www.stern.de