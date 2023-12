Abbas-Berater droht mit „Liquidierung“ der Hamas

Nach dem Krieg betrachteten die Vereinigten Staaten die Palästinensische Autonomiebehörde als möglichen Herrscher über den Gazastreifen. Ein Berater des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas machte in einem Interview deutlich, dass er sich vom Terror der Hamas distanziere, auch wenn er seinen Rivalen nicht explizit namentlich nannte.

Ein Berater des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas kritisierte in einem Interview die Rolle der Terroristen im Gazastreifen im Gaza-Krieg. Mahmoud Habas sagte dem arabischen Sender Al-Arabija, dass jeder, der Israel einen Vorwand gibt, „mehr Verbrechen zu begehen“, einer „schweren Strafe“ ausgesetzt sein wird, ohne ausdrücklich den Namen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen zu nennen. Ihr Massaker in Israel am 7. Oktober löste einen israelischen Angriff auf den Gazastreifen aus. „Niemand ist immun gegen Kritik und Rechenschaftspflicht“, fuhr Habash fort. Gleichzeitig wurde betont, dass Israel für das Blutvergießen in den palästinensischen Küstengebieten verantwortlich sei.

Nach dem Ende des Gaza-Krieges verließen sich die Vereinigten Staaten auf die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) von Abbas. Die Vereinigten Staaten wollen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde, die das Westjordanland regiert, die Kontrolle über den Gazastreifen zurückerlangt. Israel bestreitet dies und wirft ihm die Unterstützung terroristischer Aktivitäten vor. Im Jahr 2007 vertrieb die Hamas die Autonomiebehörden gewaltsam aus dem Küstenstreifen.

Ein Alleingang der Hamas wird die palästinensische Einheit gefährden

Abbas ist im eigenen Volk weniger beliebt und gilt als gemäßigt, der auf einer Zwei-Staaten-Lösung besteht. Er leitet die säkulare Fatah-Fraktion innerhalb der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Fatah und Hamas sind die beiden größten palästinensischen Organisationen und erbitterte Rivalen. Einige Vertreter der Fatah-Partei äußerten Verständnis für die brutalen Terroranschläge der Hamas in Israel. Zwischen den beiden Gruppen laufen seit Jahren Vergleichsgespräche.

Habas fuhr in einem Interview mit Al-Arabiya fort, dass die PLO die einzige legitime Autorität für das palästinensische Volk sei. „Von jedem wird erwartet, dass er zur PLO zurückkehrt und mit ihr kooperiert.“ Er erwähnte die Hamas nicht namentlich, sagte aber, dass ihr alleiniges Vorgehen bei Israels Massaker die palästinensische Einheit gefährdet habe. „Wer hat beschlossen, aufgrund parteipolitischer und regionaler Absichten alle Interessen und die Solidarität des palästinensischen Volkes aufs Spiel zu setzen?“ fragte er, ohne eine konkrete Antwort zu geben.

