Kiel - Ab Freitag wird die Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal wieder vierspurig sein

Ein Jahr nach dem Frachterunglück sind die Reparaturarbeiten an der Holtenauer Hochbrücke am Kieler Nord-Ostsee-Kanal fast abgeschlossen. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums sagte am Mittwoch, dass der Verkehr ab Freitag wieder auf zwei Fahrspuren in jede Richtung umgeleitet werden könne. Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) und Landesdezernent für Straßenbau und Verkehr Christoph Köster hoffen, die Brücke am Freitag (10 Uhr) wieder öffnen zu können.

Trotz Kieler Wochenendpause, Herbststürmen und strengem Winter sind die Arbeiten abgeschlossen und der Verkehr auf vier Spuren kann wieder fließen, berichtet das Verkehrsministerium.

Am 30. November 2022 kollidierte ein an Bord eines finnischen Frachters transportierter Kran mit zwei Hochbrücken in Kiel-Holtenau. Das Verkehrsministerium schätzt die Kosten für die Brückensanierung auf 6 Millionen Euro, davon 3,5 Millionen Euro für die stärker beschädigte Olympiabrücke und 2,5 Millionen Euro für die Prinz-Heinrich-Brücke. Zunächst übernahm die Bundesregierung die Rechnung. Eine Reklamation sollte später beim Verantwortlichen erfolgen. Der Ausgang des Schuldermittlungsverfahrens steht noch aus.

