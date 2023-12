Mainz - A60-Fahrer stirbt aufgrund eines medizinischen Notfalls

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend nach einem medizinischen Zwischenfall auf der Autobahn A60 bei Mainz gestorben. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei der 57-jährige Mann auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. Der Mann war kurz zuvor aufgrund eines medizinischen Notfalls mit seinem Auto in die Mittelleitplanke der Anschlussstelle Mainz-Finsen gefahren. Anschließend fuhren die Beifahrerin und die Ehefrau des Mannes mit dem Auto an der Kreuzung von der Autobahn ab, bis es in einer Kurve zum Stillstand kam. Es traf die rechte Leitplanke.

Pressemitteilung Polizei

Quelle: www.stern.de