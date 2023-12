Ermittlungen - 70-Jähriger mutmaßlich für Erpressungsserie verantwortlich

Ein 70-jähriger Mann aus der Region Hannover soll für eine 31-jährige Erpressungsserie verantwortlich sein. Verdächtige sollen in rund 360 Fällen mit handgeschriebenen Postkarten Lebensmittelhersteller und Hoteliers in ganz Deutschland mit Briefbomben bedroht haben, berichteten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Kempten am Donnerstag. Der Mann forderte jedes Mal 500.000 Euro, doch dann kam es zu keinem Kontakt. Die Serie begann im Jahr 1992.

„Das Motiv ist noch völlig unklar“, sagte Kemptener Kriminalhauptmann Josef Ischwang. Die Ermittler kamen dem 70-Jährigen auf die Spur, weil die Postkarte im Raum Hannover verschickt wurde. Die Kemptener Polizei wurde aktiv, nachdem mehrere Lösegeldforderungen bei Unternehmen im Allgäu eingegangen waren.

In der Annahme, dass der Mann weitere Post verschickte, überwachten Beamte in Niedersachsen die Post in einem Verteilzentrum und verglichen erfolgreich die Handschrift auf dem Umschlag mit der Lösegeldforderung. Später wurde nachgewiesen, dass die DNA des bislang unbekannten Tatverdächtigen mit den auf 70 Postkarten gefundenen Spuren übereinstimmte. Die Staatsanwaltschaft beantragte keinen Haftbefehl gegen den Erpressungsverdächtigen, da keine Fluchtgefahr bestand.

Quelle: www.stern.de